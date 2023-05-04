Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков заявил, что за атакой Киева на Кремль стоит Вашингтон

Полина Пашкина
Общество
Песков заявил, что за атакой Киева на Кремль стоит Вашингтон
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Решения о таких терактах принимают США, а Украина их исполняет. Об этом в среду, 4 мая, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать, — сообщил Дмитрий Песков.

Он добавил, что США должны понимать: Москва знает, что за действиями Киева стоит Вашингтон, передает РИА Новости.

Накануне стало известно о попытке украинской армии ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Дроны удалось вывести из строя.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. В Соединенных Штатах Америки, по словам неназванного американского чиновника, ничего не знали о готовящемся ударе беспилотников по Кремлю.

Очевидцы сообщили об искрах, которые они видели в районе выведения дронов из строя у Кремля. Кроме того, по их словам, раздался хлопок, похожий на «раскат грома». Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Дмитрий Песков США Кремль
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте