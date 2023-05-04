Песков заявил, что за атакой Киева на Кремль стоит Вашингтон

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Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны. Решения о таких терактах принимают США, а Украина их исполняет. Об этом в среду, 4 мая, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать, — сообщил Дмитрий Песков.

Он добавил, что США должны понимать: Москва знает, что за действиями Киева стоит Вашингтон, передает РИА Новости.

Накануне стало известно о попытке украинской армии ударить по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Дроны удалось вывести из строя.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией заявил, что Киев не планировал атаки на президента России Владимира Путина и Москву. В Соединенных Штатах Америки, по словам неназванного американского чиновника, ничего не знали о готовящемся ударе беспилотников по Кремлю.

Очевидцы сообщили об искрах, которые они видели в районе выведения дронов из строя у Кремля. Кроме того, по их словам, раздался хлопок, похожий на «раскат грома». Что еще известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».