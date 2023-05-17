Таможенники изъяли радиоактивные игральные карты у пассажирки из Вьетнама

Фото: Пресс-служба ФТС России

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Таможенники в аэропорту Домодедово изъяли у гражданки Вьетнама две радиоактивные колоды карт. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС России в среду, 17 мая.

По данным ведомства, нарушительница прилетела в столицу из Дубая и пыталась пронести карты через «зеленый коридор». Благодаря системе «Янтарь» таможенники заметили пассажирку и провели ее досмотр.

В кармане плаща у женщины нашли две крапленые колоды. Замеры показали, что радиационный фон превышен в 440 раз. На поверхности карт оказался изотоп калия-40, который несет угрозу жизни человека.

Фото: Пресс-служба ФТС России

— Такие игральные колоды используются мошенниками: спрятанный у человека дозиметр может сработать с близкого расстояния и идентифицировать определенную карту, — отметили в пресс-службе ФТС.

Так как товар представлял опасность для окружающих, его изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, который находится в специальном изолированном помещении. По решению территориального органа Роспотребнадзора ввоз карт на территорию России запрещен, в связи с чем опасный груз утилизируют.

Другая история на Домодедовской таможне произошла 11 мая. Сотрудники ведомства задержали пассажирку из ОАЭ. Она пыталась ввезти на территорию страны ювелирные изделия на семь миллионов рублей.