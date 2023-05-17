Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин присвоил гвардейское звание 50-му самоходному артиллерийскому полку

Лейла Алиева
Общество
Путин присвоил гвардейское звание 50-му самоходному артиллерийскому полку
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил гвардейское звание 50-му самоходному артиллерийскому полку. Соответствующее распоряжение лидера страны опубликовано на портале правовой информации в среду, 17 мая.

Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях». Указ вступает в силу со дня его опубликования, говорится в тексте документа.

Аналогичного звания 27 марта были удостоены 346-я отдельная бригада специального назначения, 25-й отдельный полк специального назначения и 10-я отдельная бригада специального назначения ордена Жукова.

Помимо этого, глава государства наградил медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, который спас двух детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области.

23 марта Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость» двух степеней. В распоряжении президента говорится, что медали будут вручаться «за храбрость и мужество», проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите страны.

Награды Армия Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Круглый стол "Воспитать патриота...
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте