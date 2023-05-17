Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил гвардейское звание 50-му самоходному артиллерийскому полку. Соответствующее распоряжение лидера страны опубликовано на портале правовой информации в среду, 17 мая.

Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях». Указ вступает в силу со дня его опубликования, говорится в тексте документа.

Аналогичного звания 27 марта были удостоены 346-я отдельная бригада специального назначения, 25-й отдельный полк специального назначения и 10-я отдельная бригада специального назначения ордена Жукова.

Помимо этого, глава государства наградил медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, который спас двух детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области.

23 марта Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость» двух степеней. В распоряжении президента говорится, что медали будут вручаться «за храбрость и мужество», проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите страны.