Путин учредил медаль «За храбрость»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду медаль «За храбрость» двух степеней. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг, 23 марта, на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что медали будут вручаться «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов» России.

Медалью могут быть награждены иностранные граждане, а также лица без гражданства. В списке российских знаков отличия данная награда будет третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу», говорится в тексте указа.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27 за качественно выполненную операцию по ликвидации американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. В ходе заседания коллегии Минобороны министр вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества

Во время торжественной церемонии пилоты также рассказали, как заставили западное устройство прекратить выполнение задания.