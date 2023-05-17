Кто рыщет в ночи: Московский зоопарк проведет экскурсию после закрытия

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что участие в мероприятии бесплатное, оплачивается только входной билет.

Как уточнила пресс-служба, в 19.00 начнется экскурсия по территории. На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни. Что происходит, когда день идет на убыль? Как ведут себя животные? Кто просыпается и рыщет в ночи? Об этом и многом другом расскажут экскурсоводы зоопарка. Затем, участникам предложат перевоплотиться в разных животных, чтобы узнать секреты их зрения: для чего оленям «зеркальце» и для чьих глаз луна зеленая, пишет Московский зоопарк в своем Telegram-канале.

Также на территории зоопарка пройдет множество мастер-классов, к примеру скетчинг в Доме Клюева. Скетчинг — это техника быстрого наброска рисунка. На ночном мастер-классе в качестве модели будет позировать сова-сипуха. Под руководством художника и орнитолога Александры Марченко участники смогут запечатлеть характер и уникальность этой птицы.

13 мая пресс-служба зоопарка сообщила, что капибары Кузьма и Малая вновь вышли в уличный вольер. До этого животные проводили холодные деньки в зимнем теплом помещении.