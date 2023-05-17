Названа самая опасная обувь для перелетов

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Бортпроводница American Airlines Андреа Фишбах рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту самолета.

Стюардесса посоветовала отказаться от шлепанцев и туфель на каблуках. В шлепанцах в салоне самолета может быть холодно. А в туфлях на каблуках неудобно быстро передвигаться, а такая необходимость может возникнуть при аварийной ситуации.

Как пояснила Фишбах, чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной.

Она добавила, что обычно стюардессы после взлета переобуваются в балетки, передает МИР 24.

Ранее эксперты рассказали, как сделать новую обувь более удобной. Стоит положить свои туфли в морозилку на шесть – восемь часов. Предварительно необходимо наполнить пластиковые пакеты водой и поместить внутрь обуви. Такой способ позволяет немного растянуть обувь, и она не натрет ноги, передает ФАН.

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