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Приметы и советы

Названа самая опасная обувь для перелетов

Ирина Игнатенко
Общество
Названа самая опасная обувь для перелетов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бортпроводница American Airlines Андреа Фишбах рассказала, какую обувь пассажирам опасно носить на борту самолета.

Стюардесса посоветовала отказаться от шлепанцев и туфель на каблуках. В шлепанцах в салоне самолета может быть холодно. А в туфлях на каблуках неудобно быстро передвигаться, а такая необходимость может возникнуть при аварийной ситуации.

Как пояснила Фишбах, чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной.

Она добавила, что обычно стюардессы после взлета переобуваются в балетки, передает МИР 24.

Ранее эксперты рассказали, как сделать новую обувь более удобной. Стоит положить свои туфли в морозилку на шесть – восемь часов. Предварительно необходимо наполнить пластиковые пакеты водой и поместить внутрь обуви. Такой способ позволяет немного растянуть обувь, и она не натрет ноги, передает ФАН.

Ортопедические стельки и обувь сегодня становятся все более популярными. Они полезны не только при уже имеющихся болезнях стоп, но и в профилактических целях. Что нужно о них знать, чтобы ношение медицинских стелек и обуви приносило как можно больше пользы, — в материале «Вечерней Москвы».

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