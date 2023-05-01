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Комфортная ходьба: что важно знать об ортопедической обуви

Михаил Петров

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Общество
Комфортная ходьба: что важно знать об ортопедической обуви
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ортопедические стельки и обувь сегодня становятся все более популярными. Они полезны не только при уже имеющихся болезнях стоп, но и в профилактических целях. Что нужно о них знать, чтобы ношение медицинских стелек и обуви приносило как можно больше пользы — в материале «Вечерней Москвы».

Ортопедическая обувь — не просто обувь повышенной комфортности, это один из инструментов, с помощью которого специалист может сделать более эффективными лечение пациента, профилактику заболеваний стоп, нижних конечностей и опорнодвигательного аппарата в целом, а также ускорить реабилитацию после травм и операций, считает врач высшей категории, травматолог-ортопед, председатель правления ассоциации «Лига подиатрии» Владимир Нечаев. По своим видам ортопедическая обувь бывает лечебно-профилактической, послеоперационной и повышенной комфортности.

По словам эксперта, производители такой обуви используют малотравматичные технологии при ее изготовлении и тщательно продумывают все — от широкой носочной части, формоустойчивого анатомического задника и подошвы с хорошей амортизацией до исключения грубых внутренних швов, которые могут травмировать стопу.

— Ортопедическая обувь для терапии того или иного заболевания часто шьется на заказ, индивидуально, и дополняется специальными вкладышами под определенными отделами стопы, за исключением случаев, когда она предназначена для коррекции типичных патологий, например плоская стопа, полая стопа, деформации пальцев, — рассказывает Владимир Ильич. — Еще такая обувь позволяет комфортно ходить людям с тяжелыми формами диабета, хронической венозной недостаточности, при укорочении нижней конечности.

Правда, такая обувь стоит обычно дорого, поэтому зачастую бывает проще и доступнее использовать индивидуальные ортопедические стельки.

— Современные термоформуемые стельки из вязкоупругих материалов прекрасно дополнят в ашу обувь и станут важным элементом комплексного лечения, коррекции деформаций стопы и надежной защитой суставов ног от перегрузок, — подчеркнул Владимир Нечаев.

Он уверен, что ортопедическая обувь и стельки также полезны детям с тяжелыми патологиями, например имеющим косолапость или врожденное плоскостопие. А для всех остальных детишек лучший вариант профилактики заболеваний и гарантия правильного развития стоп — хождение босиком на природе, по песочку и траве. Разнообразие ортопедических стелек велико. Как считает врач, все они подходят для поддержки стопы, облегчения дискомфорта, снижения давления, боли, дисбаланса и других симптомов, вызванных деформациями стопы и голеностопного сустава.

Ортопедические стельки, говорит эксперт, можно приобрести в любой городской аптеке, без рецепта врача. Но лучше их заказать специалисту.

Стельки, купленные в аптеке, устраняют лишь небольшой дискомфорт и оказывают минимальный эффект разгрузки стопы, а индивидуальные стельки, назначенные и подобранные врачом, изготавливаются с учетом структуры и функций стопы конкретного пациента.

И хотя стоимость индивидуальных стелек выше, чем у «аптечных», преимущества их неоспоримы и доказаны клиническими исследованиями.

— Правильно подобранные и изготовленные ортопедические стельки плотно соприкасаются с большей площадью подошвы, равномерно распределяют давление и включают максимальное количество мышц и рецепторов стопы в работу. Они используются для лечения и профилактики разнообразных заболеваний стоп, вышележащих отделов опорно-двигательного аппарата и максимально полезны при любых деформациях нижних конечностей, а также нормализуют двигательные функции и работу мышц всего тела и позволяют комфортно ходить без боли и усталости, — пояснил эксперт.

ВАЖНО

Исполнительный директор ассоциации «Лига педиатрии» Ольга Чижевская рекомендует при выборе ортопедической обуви для малышей обратить внимание на формообразующий (не жесткий, а сохраняющий свою форму) задник, широкий передний отдел (пальчики должны свободно шевелиться), гибкую в месте физиологического переката подошву, перепад высоты между пяткой и носком (рекомендуемый каблучок для детей дошкольного возраста — 5–10 миллиметров) и соответствие размера. Не стоит приобретать обувь «на вырост», запас должен быть в 1 сантиметр — толщина одного пальца.

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