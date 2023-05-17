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Приметы и советы

Экс-жених Анастасии Волочковой жестоко избил свою супругу

Павел Иванов
Происшествия
Экс-жених Анастасии Волочковой жестоко избил свою супругу
Фото: Youtube / TV NEWS

Экс-супруг балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покалечил свою новую супругу, с которой недавно узаконил отношения. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

46-летний банщик-мачо Сергей Кузнецов набросился на свою молодую жену Анастасию в их квартире в Бауманском районе Москвы. Соседи услышали дикие крики, из-за чего вызвали полицию и скорую. Девушку доставили в реанимацию одной из столичных больниц. У Анастасии закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле.

Уточняется, что избиению 27-летней девушки предшествовала сильнейшая ссора. В данный момент врачи ведут борьбу за жизнь пострадавшей женщины. Кузнецов доставлен в полицию для дачи показаний, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам Сергея — жена якобы призналась в измене, и он пришел в ярость. Жестоко избивая супругу, он нанес несколько ударов по голове, а затем сбежал из дома.

На Кузнецова возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в ближайшие дни ему изберут меру пресечения.

2 апреля старшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина, модель Даная Пригожина рассказала, что встречалась с молодым человеком, который бил ее.

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