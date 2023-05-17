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Приметы и советы

Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

Евгений Силаев
Общество
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в период до 2030 года. Соответствующий указ опубликовали в среду, 17 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что главными целями государства являются снижение детской смертности и травматизма, защита и обеспечение интересов детей, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Для этих целей, согласно тексту стратегии, планируется укрепить благополучие семей, сделать современную инфраструктуру и информационную среду безопасной для детей, а также вести профилактику преступлений.

Реализация стратегии разделена на два этапа, первый из которых действует до конца 2023 года. В это время планируется разработка плана мероприятий, направленных на выполнение заявленных задач. В период с 2024 по 2030 год планируется реализация плана и разработка дополнительных мер, говорится в тексте указа.

28 апреля Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и сопутствующих расходных материалов несовершеннолетним. Кроме того, вводится ряд ограничений на распространение устройств.

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