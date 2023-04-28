В России запретили продавать вейпы несовершеннолетним

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 28 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, данный закон вводит ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним. Также запрещается продавать вейпы на ярмарках, выставках, дистанционным способом или через специализированные автоматы.

Отныне данную продукцию можно будет продавать только в розничных магазинах, однако в целях ограничения доступа детей к информации о вейпах запрещается их открытая выкладка и демонстрация. Также будут отменены скидки на них, говорится в тексте закона.

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».