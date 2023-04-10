Высокотоксичные компоненты: почему в России хотят запретить вейпы и в каких странах уже приняли такой закон

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11 апреля Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Предполагается, что он затронет все виды электронных сигарет — даже те, в которых не содержится никотин. Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».

Какие существуют виды вейпов

Одноразовые электронные сигареты

Это самый простой вид вейпов. Они не подлежат ремонту, замене запчастей и аккумулятора, а также дополнительной заправке. Они отличаются объемом аккумулятора и резервуара для жидкости. Обычно их хватает на 3–5 дней использования. Одноразовые электронные сигареты предназначены для быстрого утоления «никотинового голода». В таких устройствах содержится большая доза солевого никотина.

ПОД-система

Многоразовые электронные сигареты называются ПОД-системами. Они имеют более сложную конструкцию, чем одноразовые электронные сигареты. Пользователь может менять жидкость и расходные детали. Также в многоразовых вейпах можно регулировать мощность, обдув и менять режим парения.

Механические моды

Механические моды — это многоразовые электронные сигареты, внутри которых нет электрических деталей, кроме аккумулятора. Они имеют долгий срок службы — до 5–10 лет. В них отсутствует защита от перегрева, перегрузки и замыкания. Мехмоды состоят из трубки с кнопкой на одном конце, а на другом находится бак. Их мощность зависит от аккумулятора. В механических вейпах нужно контролировать состояние аккумулятора. Он может перегреться, и тогда устройство взорвется.

Безникотиновые электронные сигареты

Данные вейпы содержат жидкость без никотина. Они могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Такой вид электронных сигарет часто используют курильщики, которые пытаются постепенно избавиться от вредной привычки.

Чем опасны вейпы

По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» и депутата Госдумы Султана Хамзаева, вейпы не несут никакой пользы — их полный запрет поможет сохранить здоровье россиян.

— Я считаю, что необходимо полностью запретить продажу и использование электронных сигарет на территории нашей страны. Эти устройства не имеют единых стандартов качества. Всем известно, что в них содержатся никотин и глицерин. Однако какие другие вредные вещества находятся внутри электронных сигарет, никому не известно. В них есть и другие химические реагенты, которые не понятно, как влияют на здоровье человека. Ничего полезного в данных устройствах нет, — считает Хамзаев.

Важно помнить, что, кроме никотина, в жидкости содержится ряд других вредных веществ:

Пропиленгликоль. Он не токсичен для человека. Тем не менее в случае передозировки может привести к аллергии.

Глицерин. Также не является опасным для здоровья веществом. Но в случае передозировки приводит к образованию сильных головных болей, аллергической реакции и к обезвоживанию организма.

Ароматизаторы. Могут содержать натуральные и химические добавки. Также способствуют образованию аллергии.

В некачественных жидкостях для вейпов встречаются такие опасные высокотоксичные компоненты, как формальдегид и ацетальдегид. Они провоцируют развитие болезни Альцгеймера.

В каких странах действует запрет на вейпы

В Индии действует полный запрет на использование, продажу и рекламу электронных сигарет. Подобные ограничения есть в Малайзии, Ливане, Гонконге, Сингапуре и на Филиппинах. В Иордании, Омане и Катаре запрещены продажа и импорт данных девайсов.

В Дании действует полный запрет на вейпы с 2010 года. В Норвегии запрещено продавать и использовать жидкости с содержанием никотина для электронных сигарет. Продажа, импорт и продажа запрещены в Панаме, Уругвае, Аргентине, Бразилии, Канаде и Мексике. Нарушители закона должны будут заплатить штрафы.

В Таиланде запрещен не даже ввоз вейпов и жидкостей для них на территорию страны. Местным жителям и туристам нельзя носить с собой электронные сигареты. Нарушители заплатят штраф в размере миллион бат (около 30 тысяч рублей — прим. «ВМ») или отправятся в тюрьму на 10 лет.

В Турции действует запрет на торговлю и распространение электронных сигарет. Однако туристы могут привезти вейпы и жидкости в страну и пользоваться ими.

Ввоз электронных сигарет и жидкостей на территорию страны запрещен в Тайване. Туристы обязаны задекларировать электронные сигареты и забрать их обратно можно будет только при выезде из страны. За продажу и ввоз вейпов нарушителей ждет штраф или тюремное заключение.

В некоторых странах действует не запрет, а определенные ограничения на использование вейпов. В ряде штатов США нельзя продавать электронные сигареты несовершеннолетним. А в Орегоне, Мичигане и Род-Айленде запрещено использовать ароматизированные жидкости.

В австралийских штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд запрещено курить вейпы в публичных местах. Нарушители порядка заплатят штраф в размере до 500 австралийских долларов.

Правительство Великобритании планирует запустить отряды по борьбе с незаконным использованием электронных сигарет. Он будет работать на территории всей страны и выявлять предприятия, которые продают устройства детям. Это запрещено законом.