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«Едкий и токсичный»: насколько опасен формальдегид, который разлили в ПВЗ в Москве

Анастасия Харламова
Полина Пашкина

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«Едкий и токсичный»: насколько опасен формальдегид, который разлили в ПВЗ в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии, доктор химических наук Института биоорганической химии РАН Константин Мирошников в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, насколько опасен для здоровья человека формальдегид, который был разлит в пункте выдачи заказов в Москве.

— Формальдегид давно используется в медицине и биологии. Все зависит от концентрации пролитого вещества. Если формальдегид концентрированный, то он является едким и токсичным веществом. А разбавленный вариант используют в медицине в качестве антисептика, — сообщил Мирошников.

Специалист уточнил, что формальдегид может нанести вред в зависимости от того, как именно человек контактировал с веществом.

— Оно сильно раздражает кожные покровы. Кроме того, вдыхание паров формальдегида в больших концентрациях негативно влияет на дыхательную систему, слизистые оболочки. Важно понимать, что он не является специализированным ядом. Это не боевое отравляющее вещество, какого-то спецвреда он в себе не несет, — заключил Мирошников.

В столичном пункте выдачи заказов одной транспортной компании в понедельник, 10 апреля, разбилась посылка с химикатами. В результате инцидента трое человек обратились за медицинской помощью, одного из них госпитализировали. С первого этажа бизнес-центра также эвакуировались люди.

Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, насколько опасно попадание антисептика в организм.

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