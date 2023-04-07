В Госдуме разъяснили, кого затронет законопроект о запрете жидкостей для вейпов

Фото: shutterstock

Законопроект о запрете ароматизированных жидкостей для вейпов — первый шаг на пути полного исключения из продажи электронных сигарет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал один из авторов инициативы, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По его словам, нынешний законопроект, касающийся вейпов, — компромиссный. По сути, он запрещает продажу электронных сигарет и любых «курительных» жидкостей детям, а также вводит запрет на оборот ароматизированных жидкостей для электронных курительных систем.

— Готовящийся к принятию законопроект — межфракционный и промежуточный. ЛДПР поддержит любые инициативы, направленные на запрет составных частей для вейпов и снижение возможностей для их покупки и потребления. В итоге мы должны прийти к полному запрету вейпов для всех — и для взрослых, и для несовершеннолетних, — подчеркнул Нилов.

Парламентарий также напомнил, что в январе прошлого года его партия уже направила на рассмотрение в Госдуму законопроект, цель которого — установить «полный запрет продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки».

Напомним, Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. По данным ТАСС, в проекте инициативы также предлагается:

запретить продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, в том числе безникотиновых;

распространить ограничения по продаже и рекламе табачной продукции на устройства потребления никотинсодержащей продукции;

запретить скидки на вейпы и установить для них минимальную цену.

Подробнее о том, как будет работать закон о запрете вейпов для несовершеннолетних и кого это коснется, — в материале «ВМ».