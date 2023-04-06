Депутаты Госдумы разработали проект о запрете обращения жидкостей для вейпов

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Депутаты Государственной думы во главе со спикером Вячеславом Володиным разработали проект о запрете обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

На устройства потребления никотинсодержащей продукции распространяются ограничения по продаже и рекламе табака. Соответствующую норму предлагается внести в закон о защите населения от потребления такой продукции, передает ТАСС.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все виды электронных сигарет, даже те, в которых не содержится никотин. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зампред комитета по охране здоровья нижней палаты парламента РФ Татьяна Соломатина.