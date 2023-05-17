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Собянин рассказал о планах развития виртуального помощника московских пассажиров

Павел Иванов
Город
Собянин рассказал о планах развития виртуального помощника московских пассажиров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Почти три года чат-бот Александра помогает жителям Москвы пользоваться городским транспортом. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждый день горожане используют транспорт столицы, чтобы быстро и удобно добираться до места назначения. А получить помощь или задать любой интересующий вопрос можно чат-боту Александре, — сказал он.

По словам мэра, бот за секунды проконсультирует о работе городского транспорта и автовокзалов, пригородных электричек и аэроэкспрессов‎ и даже ответит на вопросы об эвакуации авто и организации дорожного движения. В Telegram, VK и приложении «Метро Москвы» Александра в тестовом режиме отвечает голосом, написал мэр в своем Telegram-канале.

Уточняется, что чат-бот доступен в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт» и «Парковки России», а также в социальных сетях и мессенджерах 24/7. Чат-бот Александра — первое внедрение такого масштаба в государственном секторе. В прошлом году она победила на премии «Хрустальная гарнитура».

Также 7 мая в столице запустили чат-бот «Спаси сову». В нем горожане смогут оперативно сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними.

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