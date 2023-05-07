Чат-бот для помощи животным «Спаси сову» запустили в столице

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столице запустили чат-бот «Спаси сову». В нем горожане смогут оперативно сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Чат-бот доступен горожанам в мессенджере Telegram. Его разработали совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Для того чтобы оставить заявку по факту незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними, в боте необходимо указать адрес предполагаемого нарушения, а также вид и количество животных. При возможности следует приложить фото или видео инцидента.

Обращение будет оперативно обработано специалистами управления государственного экологического контроля департамента природопользования. Они отправятся для проверки по указанному в заявке адресу, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра управления комплекса городского хозяйства. За это время скорость и эффективность реагирования на ситуации в городе повысилась.