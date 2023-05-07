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Собянин рассказал об итогах первого года работы центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы

Полина Пашкина
Город
Собянин рассказал об итогах первого года работы центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

С момента открытия центра управления комплекса городского хозяйства в столичном районе Печатники прошел год. За это время скорость и эффективность реагирования на ситуации в городе повысилась. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в центре сегодня работают представители всех необходимых подразделений: коммунальных предприятий, профильных департаментов Москвы и префектур всех округов.

— Они наблюдают за работой своих систем и объектов в режиме реального времени — данные о критичных событиях автоматически выводятся на экран во всю стену в ситуационном зале. В итоге сотрудники различных организаций максимально оперативно взаимодействуют друг с другом, — сообщил Сергей Собянин.

По его словам, такая схема работы позволяет не терять времени в решении актуальных задач. В центр управления также переехала столичная система 112. Ее операторы круглосуточно находятся на связи с 236 экстренными и аварийными службами города, отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Также Собянин рассказал о вкладе инвесторов в развитие социальной инфраструктуры города. Он отметил, что после начала подписания договоров между застройщиками и столицей летом 2021 года вкладчики передали Москве две новые школы на 1875 учеников и шесть детских садов на 1365 мест.

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