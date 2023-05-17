«Унизили или обесценили»: сексолог объяснила, почему Меган Фокс страдает от дисморфофобии

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Актриса Меган Фокс призналась, что страдает дисморфофобией — психическим расстройством, при котором человек не воспринимает себя красивым и видит в себе только недостатки. Что могло стать причиной болезни голливудской красотки, «Вечерней Москве» рассказала психолог, сексолог Ирина Гуляева.

По мнению эксперта, несмотря на то, что актриса всегда была объектом обожания миллионов мужчин и женщин, она видит себя иначе, и причиной расстройства мог стать травматический опыт из детства.

— Самооценка девочек закладывается в момент гормональной перестройки, в этот период для девочки особенно важно чувствовать восхищение отца. А Меган могла не испытывать этого. Мнение значимых взрослых очень важно в подростковом возрасте. Возможно, у Фокс был травматический опыт в этом плане, когда отец или кто-то из взрослых, которые были для нее важны, унизили или обесценили ее, — предположила психолог.

Гуляева не исключила, что известная актриса могла слышать оскорбления и критические замечания в свой адрес, поэтому пропустила этап формирования здоровой самооценки.

Также на ее восприятие себя мог повлиять генетический фактор, считает специалист.

— Генетическая предрасположенность к этому расстройству тоже существует. Она передается от взрослых к детям. Может быть, кто-то из ее родителей страдал дисморфофобией, — пояснила Гуляева.

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