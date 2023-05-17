5 вещей, которые подрывают вашу самооценку

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Нет ничего более твердого и одновременно хрупкого, чем самооценка. Для уверенного в себе человека она служит щитом от переживаний, для того же, кто не уверен в своих силах, велик риск разрушения до основания из-за привычки корить себя за ошибки или прислушиваться к мнению тех, кто излучает только негатив. Как понять, что вы вредите собственной самооценке, «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Дарья Суслова.

Фото: из личного архива

Общение с токсичными людьми

Трудно найти что-то более опасное для субъективного восприятия себя, чем окружение, которое способно оказать на тебя сильное влияние — и далеко не самое положительное. Будь то друзья или родственники, токсичные люди — те, рядом с кем начинаешь чувствовать себя хуже по необъяснимым причинам. Одними лишь словами, выражением лица или интонацией они способны на многое: испортить настроение, снизить самооценку или даже изменить мировоззрение. Токсичный человек влияет на вас, но едва ли признает свою вину.

Если полностью отказаться от общения с ними не получится, то не помешает соблюдать основные правила коммуникации. Во-первых, понять, что для токсичных людей паразитирование на чужой энергии — способ эмоционально раскрасить свою жизнь. Во-вторых, исходите из того, что человек может сам не осознавать этого. Не стесняйтесь открыто отстаивать личные границы. Если по какой-то причине не получается выразить свои эмоции в общении с этим человеком, не стесняйтесь рассказать о происходящем кому-то третьему. Так человек со стороны, находящийся вне ваших отношений, сможет дать независимую оценку всему, что в них происходит. Лучше, если это будет психолог: так вы сможете сразу получить помощь при необходимости.

В целом же более прогрессивные психологи сегодня придерживаются точки зрения, говорящей о том, что токсичных людей не существует. В каком-то смысле, это люди-«ангелы», подсвечивающие те аспекты нашей личности, над которыми надо работать. Агрессия, раздражение, ощущение того, что мир к нам слишком несправедлив — это маркеры того, что нам пора заглянуть внутрь себя и развить такие качества, как отстаивание своих интересов и личных границ.

Бывает, что один человек завидует другому, считает его выскочкой, но за этим скрывается желание иметь нечто подобное. И это как раз демонстрирует возможность того, что вы уже готовы добиться того же самостоятельно, просто не решаетесь на первый шаг. Лучший способ саморазвития — движение вперед, вызванное подобным раздражением и людьми, которые фактически подсвечивают нашу внутреннюю тень.

Самокритичность

Порой поступать с собой довольно токсично удается нам самим. Самокритика бывает здоровой, а бывает и токсичной. Мы не можем полноценно без нее существовать: она помогает признавать промахи, когда мы ошибаемся, и не повторять их в дальнейшем. Также она развивает способность видеть свои сильные стороны и адекватно воспринимать слабые.

У людей с низкой самооценкой или развитым перфекционизмом самокритичность превышает разумные пределы. Появляются любовь к самокопанию, постоянно преследующее чувство вины и негативный анализ своей личности. Вы начинаете буквально лезть из кожи вон, чтобы что-то доказать самому себе, но даже когда удается это сделать, удовлетворения вы не ощущаете.

Причин у чрезмерно развитой самокритичности может быть много. Это и слишком требовательные родители, которые хотели от вас исключительно пятерок в дневнике и побед на всех спортивных соревнованиях, и ложная уверенность в том, что признать вслух свои ошибки или попросить о помощи способны только слабые люди. Как бы то ни было, но с выходящей за рамки самокритичностью надо бороться. В этом поможет дневник успеха: фиксируйте в нем свои достижения, чтобы понять, как много вы делаете, даже когда кажется, что вас преследуют одни неудачи.

Привычка оправдываться

Ее можно отнести к самокритичности, но о ней точно стоит поговорить отдельно. Заметить у себя такую вредную привычку весьма непросто: может казаться, что вы просто объясняете, почему потерпели неудачу в том или ином занятии. Но если вы приводите аргументы, которые звучат как оправдание, — у вас уже заниженная самооценка. Либо она стремится вниз бешеными темпами.

Формируется привычка оправдываться из-за неуверенности в себе или склонности к самокопанию: даже если вы столкнулись с трудностями из-за внешних факторов, вы найдете почему в произошедшем виноваты именно вы. Пусть не сразу, но через пару бессонных ночей точно.

Еще один маркер неуверенности — стремление избегать конфликтов с людьми любой ценой. Бояться конфликтов не стоит: их посредством мы часто учимся отстаивать личные границы и выражать свое мнение с уважением к собеседнику. А вот избегание их всеми силами не приведет ни к чему, кроме формирования стойкой привычки жертвовать своими интересами и пренебрегать желаниями ради сохранения хороших отношений. Ну а если конфликт повторится, пассивность и неумение демонстрировать настойчивость точно не дадут выйти из него победителем.

Сравнение себя с другими

Все мы помним фразу о том, что осуждать человека не имеем права до тех пор, пока не пройдем долгий путь в его ботинках. Она подходит не только для тех, кто вечно критикует всех вокруг: любовь к постоянным сравнениям себя с окружающими также не учитывает, что у каждого человека есть свои проблемы и трудности. Она как бы подсвечивает их лучшие качества или достижения, оставляя в тени негативные черты характера или сложности, через которые пришлось пройти.

В мире, в котором живут миллиарды людей, нужно помнить о том, что каждый из нас уникален. Друг от друга нас отличают таланты, интересы, взгляды на мир, поэтому не стоит с раннего детства приучать детей равняться на окружающих.

Концентрация на прошлом

Негативный опыт приносит нам способность в дальнейшем не наступать на те же грабли, когда мы окажемся в похожей ситуации. Но если вы не извлекли из него определенные уроки, а сделали воспоминания о прошлом основой своего существования в настоящем, то будущее для вас закрыто.

Время от времени почти всем свойственно ссылаться на негативные вещи, которые происходили в прошлом, приносили боль из-за поступков других людей или переживания из-за собственных ошибок. Но будущее не будет счастливым, пока вы не научитесь двигаться вперед, оставляя прошлое позади.