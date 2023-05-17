РБК: Следователи пришли в ЧОО «Агис», охранники которого не пустили Бастрыкина на стройку

Фото: СК РФ

Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) пришли с обыском в офис частной охранной организации (ЧОО) «Агис», охранники которого ранее не пустили главу ведомства Александра Бастрыкина на стройку. Об этом в среду, 17 мая, сообщили РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, следователей заинтересовали документы, связанные с деятельностью ЧОО. Речь идет о финансовых отчетах и контрактах с сотрудниками организации, отмечает издание.

В понедельник, 15 мая, СКР возбудил против сотрудников ЧОО уголовное дело по статье «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». По данным следствия, охранники превысили свои полномочия, не пустив на на северный намыв Васильевского острова в Санкт-Петербурге руководителя СКР Александра Бастрыкина и сотрудников ведомства.