Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РБК: Следователи пришли в ЧОО «Агис», охранники которого не пустили Бастрыкина на стройку

Евгений Силаев
Происшествия
РБК: Следователи пришли в ЧОО «Агис», охранники которого не пустили Бастрыкина на стройку
Фото: СК РФ

Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) пришли с обыском в офис частной охранной организации (ЧОО) «Агис», охранники которого ранее не пустили главу ведомства Александра Бастрыкина на стройку. Об этом в среду, 17 мая, сообщили РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, следователей заинтересовали документы, связанные с деятельностью ЧОО. Речь идет о финансовых отчетах и контрактах с сотрудниками организации, отмечает издание.

В понедельник, 15 мая, СКР возбудил против сотрудников ЧОО уголовное дело по статье «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей». По данным следствия, охранники превысили свои полномочия, не пустив на на северный намыв Васильевского острова в Санкт-Петербурге руководителя СКР Александра Бастрыкина и сотрудников ведомства.

ЧОП Следственный комитет Обыски Уголовные дела
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте