Волонтеры открыли «Аллею добра» в столичном парке «Зарядье»

Фото: mos.ru

В столичном парке «Зарядье» открыли «Аллею добра» в рамках ежегодного проекта «Время добра». Об этом в среду, 17 мая, сообщила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

— Это уже вторая «Аллея добра», которая появилась в Москве. Город высоко ценит заслуги волонтерского сообщества, поэтому аллея в честь добровольцев расположилась в историческом центре столицы, — сказала она.

Уточняется, что участниками акции стали жители столицы, которые получили нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы» в прошлом году. В рамках акции, волонтеры высадили более 100 саженцев княженики обыкновенной. Этот вид занесен в Красную книгу Московской области. В следующем сезоне растение порадует гостей и посетителей парка нежными розовыми цветками, передает сайт мэра Москвы.

По словам Драгуновой, волонтеры не только сажают растения и деревья, но и спасают их. В 2023 году уже собрали более 22,4 тонны макулатуры, который спасет от вырубки 374 дерева. В прошлом году волонтеры Москвы открыли первую «Аллею добра» в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Теперь жители и гости столицы смогут любоваться цветущими магнолиями.

16 мая депутат Московской городской думы Александр Козлов сообщил, что в рамках акции «Время добра» горожане смогут принять участие в самых ярких проектах и гуманитарных инициативах столицы.