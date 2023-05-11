Александр Козлов: Акция «Время добра» поможет привлечь волонтеров к ярким гуманитарным инициативам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В рамках акции «Время добра» горожане смогут принять участие в самых ярких проектах и гуманитарных инициативах. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Волонтерские начинания — это проекты, которые отвечают потребностям общества, которые отзываются в сердце у людей. В списке активностей в этом году самые разные инициативы, и любой желающий может оказать именно ту помощь, которая ему под силу, — сказал он.

По словам парламентария, в проекте есть донорские акции, спортивные и образовательные мероприятия. При этом любая помощь в рамках проекта дойдет до адресата, цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что свыше 100 мероприятий запланировали с 17 по 31 мая в рамках проекта «Время добра». По словам главы города, они пройдут во всех волонтерских окружных центрах «Доброе место».

В столице состоялся городской молодежный форум «Москва — территория добрых дел». В нем приняли участие более 700 человек — волонтеры столичных школ и колледжей, руководители отрядов.