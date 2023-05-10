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Собянин: Больше 100 событий пройдет с 17 по 31 мая в рамках проекта «Время добра»

Араз Салехов
Город
Собянин: Больше 100 событий пройдет с 17 по 31 мая в рамках проекта «Время добра»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Свыше 100 мероприятий запланировали с 17 по 31 мая в рамках проекта «Время добра». Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Участники высадят растения в парках, посетят донорские акции, поучаствуют в спортивных мероприятиях, научатся оказывать первую помощь, — сказал он.

По словам главы города, мероприятия пройдут во всех волонтерских окружных центрах «Доброе место». В частности, в рамках акции «Накорми друга» горожане могут принести корм для животных. Собянин в своем Telegram-канале уточнил, что его направят в луганские приюты для бездомных собак и кошек.

В столице состоялся городской молодежный форум «Москва — территория добрых дел». В нем приняли участие более 700 человек — волонтеры столичных школ и колледжей, руководители отрядов.

Студенты и сотрудники Российского государственного социального университета объединились и объявили сбор школьных книг для детей Донбасса. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что приносят москвичи для подрастающего поколения из новых регионов.

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