Велосипедист наехал на десятилетнюю девочку на самокате в Южном Бутове

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Велосипедист наехал на десятилетнюю девочку на самокате в районе улицы Маршала Савицкого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 17 мая.

— Мужчина 1998 года рождения, управляя электровелосипедом Aimiko на улице Маршала Савицкого, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который следовал на механическом самокате, — заявила она.

Уточняется, что девочка гуляла вместе с мамой в момент происшествия. В результате ДТП ребенок был госпитализирован. Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура, заключила собеседница «ВМ».

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшую неделю с участием велосипедов зарегистрировали девять ДТП, еще 14 — с мотоциклами. Всего за отчетный период в Москве произошло 140 аварий, в который погибли пять человек и еще 140 получили различные травмы. Среди пострадавших 19 детей в возрасте до 16 лет.