Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей Народный календарь. Чем опасны семейные ссоры 19 мая Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Трамваи № 3 и 16 задерживаются из-за ДТП на Симферопольском бульваре
Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий
Из-за аварии на Симферопольском бульваре задерживаются трамваи № 3 и 16. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что ДТП произошло в районе остановки «Нахимовский проспект». Маршруты наземного транспорта временно изменены.
— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Другое ДТП произошло в районе Южное Бутово. Велосипедист наехал на десятилетнюю девочку на самокате. Пострадавшая госпитализирована.
Эксклюзивы
Что такое дисморфофобия и как ее лечить Замена Украине? Зачем на самом деле на Западе заговорили о включении Турции в состав ЕС Теневой рэп: что грозит музыкантам за пропаганду наркотиков в песнях «Тяжело поверить в случившееся»: Волочкова отреагировала на избиение бывшим возлюбленным своей жены Чем уникальны новые российские противотанковые пушки 2C25М
Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей Народный календарь. Чем опасны семейные ссоры 19 мая Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Проще, чем кажется