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Трамваи № 3 и 16 задерживаются из-за ДТП на Симферопольском бульваре

Евгений Силаев
Город
Трамваи № 3 и 16 задерживаются из-за ДТП на Симферопольском бульваре
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Из-за аварии на Симферопольском бульваре задерживаются трамваи № 3 и 16. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что ДТП произошло в районе остановки «Нахимовский проспект». Маршруты наземного транспорта временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Другое ДТП произошло в районе Южное Бутово. Велосипедист наехал на десятилетнюю девочку на самокате. Пострадавшая госпитализирована.

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