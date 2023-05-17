Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 20 россиян пострадали после столкновения катера с вышкой в Таиланде

Евгений Силаев
В мире
Более 20 россиян пострадали после столкновения катера с вышкой в Таиланде
Фото: shutterstock

Около 30 туристов, в том числе 21 россиянин, пострадали в результате столкновения катера с вышкой в Таиланде. Об этом в среду, 17 мая, сообщили пресс-службе администрации провинции Пхукет.

Отмечается, что на борту находились 33 туриста и четыре члена экипажа. В 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер врезался в бетонное заграждение, служившее в качестве сигнальной вышки.

Пострадавших госпитализировали в семь больниц провинции. Отмечается, что шесть человек, в том числе четыре россиянина, получили тяжелые травмы, передает РИА Новости.

Другая неприятная ситуация с российскими туристами произошла в Сербии. Сотрудники авиакомпании Air Serbia не допустили до регистрации на рейс из Белграда в Москву клиентов с билетами из-за отсутствия мест. В частности, на борт не попали пенсионеры из Нижнего Новгорода.

Транспорт Аварии Таиланд
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте