Более 20 россиян пострадали после столкновения катера с вышкой в Таиланде

Фото: shutterstock

Около 30 туристов, в том числе 21 россиянин, пострадали в результате столкновения катера с вышкой в Таиланде. Об этом в среду, 17 мая, сообщили пресс-службе администрации провинции Пхукет.

Отмечается, что на борту находились 33 туриста и четыре члена экипажа. В 100 метрах от пирса бухты Чалонг катер врезался в бетонное заграждение, служившее в качестве сигнальной вышки.

Пострадавших госпитализировали в семь больниц провинции. Отмечается, что шесть человек, в том числе четыре россиянина, получили тяжелые травмы, передает РИА Новости.

Другая неприятная ситуация с российскими туристами произошла в Сербии. Сотрудники авиакомпании Air Serbia не допустили до регистрации на рейс из Белграда в Москву клиентов с билетами из-за отсутствия мест. В частности, на борт не попали пенсионеры из Нижнего Новгорода.