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«У него будет все!»: Кадыров встретился со своим конем Зазу, забранным у СБУ

Евгений Белоусов
Общество
«У него будет все!»: Кадыров встретился со своим конем Зазу, забранным у СБУ
Фото: Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился со своим конем Зазу, который был похищен в Чехии украинскими спецслужбами. Видеороликом с моментом встречи поделился в среду, 17 мая, сам глава региона.

— Испортили карьеру коню, чтобы насолить мне. Смешно! Конечно, у него осталась родословная, тонкая грация, величавая стать чистокровной породы, но мой бедный Зазу уже не станет чемпионом. Зато в наших силах дать ему дожить счастливую лошадиную жизнь в хороших условиях. У него будет все! — заявил политик.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

По словам Кадырова, ему удалось вернуть своего любимого скакуна, не заплатив выкуп украинским спецслужбам. В какой-то момент сотрудники СБУ начали спорить друг с другом, в это время люди главы Чечни просто забрали коня и ушли, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

О краже жеребца Зазу, принадлежащего Кадырову, стало известно в начале марта. По словам главы Чечни, конь стоил не менее 10 миллионов долларов. Из-за санкций он остался в Чехии вместе с остальным замороженным имуществом.

Сумма, которую спецслужбы Украины озвучили как оплату за возвращение коня, показалась главе Чечни смехотворной. Он отметил, что с учетом его реальной стоимости и прекрасной родословной 18 тысяч долларов оказались «сущими копейками».

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