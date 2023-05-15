Кадыров выкупил похищенного в Чехии скакуна Зазу у спецслужб Украины

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выкупил своего коня Зазу, который был похищен украинскими спецслужбами в Чехии. Об этом чеченский лидер рассказал в понедельник, 15 мая.

По его словам, спасение и возвращение животного, которое попало под европейские санкции, обошлось в 18 тысяч долларов. Теперь с конем все хорошо.

— В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали. Конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план: они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими, — рассказал Кадыров.

Сумма, которую спецслужбы Украины озвучили как оплату за возвращение коня, показалась главе Чечни смехотворной. Он отметил, что с учетом его реальной стоимости и прекрасной родословной 18 тысяч долларов оказались «сущими копейками».

В заключение Кадыров порекомендовал в своем Telegram-канале всем, кто желает получить что-то из Европы «быстро, профессионально, недорого, в обход санкций», обращаться к украинским спецслужбам.

О краже жеребца Зазу, принадлежащего Кадырову, стало известно в начале марта. По словам главы Чечни, конь стоил не менее 10 миллионов долларов. Из-за санкций он остался в Чехии вместе с остальным замороженным имуществом.