Молодой человек напал с ножом на пришедшего к нему домой инспектора ФСИН на юге Москвы

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Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль нападение с ножом на инспектора столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Южном административном округе (ЮАО). Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 17 мая.

По данным следствия, вечером 17 мая в квартире дома на Кленовом бульваре 18-летний мужчина напал с ножом на инспектора ФСИН, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

Нефедова добавила, что инспектор прибыл по адресу в рамках контроля соблюдения решения суда. Ранее мужчина был отправлен под домашний арест по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

— Симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, в том числе принятие решения о возбуждении уголовного дела, — заключила Нефедова.

Похожий инцидент произошел в ресторане на проспекте Мира. 25-летняя посетительница не захотела оплачивать счет и устроила скандал. Сотрудники заведения вызвали полицейских. Как только стражи порядка прибыли на место, женщина начала бросать в них посуду, а одному из правоохранителей расцарапала лицо.