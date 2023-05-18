Народный календарь. Как 21 мая уберечься от беды и голода

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Православная церковь 21 мая вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа.

В этот день запрещено отпускать гостей с пустыми руками. 21 мая нужно быть гостеприимным и вручить уходящим гостям пирог из пшеницы. В ответ на это гость должен пожелать хозяйке жилища добра и счастья.

Согласно поверью, запрещено, чтобы испеченные пироги долго находились в доме. Если к обеду вы их не раздали гостям, то необходимо выйти на перекресток и отдать их прохожему либо нищим. В ином случае в ваш дом придут беды и голод.

Приметы погоды:

Дождливый день — к урожаю грибов.

Черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.

Вечернее небо в красный цвет окрашено — к хорошей погоде. Если утром небо красное, будет дождь.

Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к погожему дню. Увидеть три радуги — к ветру.

Именины отмечают: Арсений, Адриан, Иван.