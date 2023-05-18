Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Снос незаконно возведенной гостиницы начался в столичном районе Кунцево

Евгений Силаев
Город
Снос незаконно возведенной гостиницы начался в столичном районе Кунцево
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, 2-я Мякининская улица, 20 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости приступили к сносу незаконно построенной гостиницы в районе Кунцево. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Гостиница располагалась по адресу улица 2-я Мякининская, дом 20, строение 3. Отмечается, что, согласно документам, земельный участок не был предоставлен для строительства объекта недвижимости.

— На территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, несанкционированно построили трехэтажное здание площадью 2197,7 квадратного метра с подвалом и мансардой. В самострое владелец организовал гостиничный бизнес. Вопрос о признании объекта самостроем и его сносе был рассмотрен в судебном порядке. Суд признал постройку незаконной и обязал владельца ее демонтировать, — рассказал Бобров.

Владелец постройки отказался добровольно исполнить решение суда, после чего сносом гостиницы занялись специалисты Госинспекции. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии, большая часть здания уже ликвидирована.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Район Кунцево Снос Самострой
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте