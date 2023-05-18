Снос незаконно возведенной гостиницы начался в столичном районе Кунцево

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, 2-я Мякининская улица, 20 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости приступили к сносу незаконно построенной гостиницы в районе Кунцево. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Гостиница располагалась по адресу улица 2-я Мякининская, дом 20, строение 3. Отмечается, что, согласно документам, земельный участок не был предоставлен для строительства объекта недвижимости.

— На территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, несанкционированно построили трехэтажное здание площадью 2197,7 квадратного метра с подвалом и мансардой. В самострое владелец организовал гостиничный бизнес. Вопрос о признании объекта самостроем и его сносе был рассмотрен в судебном порядке. Суд признал постройку незаконной и обязал владельца ее демонтировать, — рассказал Бобров.

Владелец постройки отказался добровольно исполнить решение суда, после чего сносом гостиницы занялись специалисты Госинспекции. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии, большая часть здания уже ликвидирована.

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