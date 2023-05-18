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Новостройку на 609 квартир по реновации возведут в районе Северное Измайлово

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку на 609 квартир по реновации возведут в районе Северное Измайлово
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, 15-я Парковая улица Карта всех событий

В столичном районе Северное Измайлово построят дом на 609 квартир в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Здания построят для переселения жителей района Северное Измайлово. Появится два монолитных корпуса, объединенных подземной автостоянкой. Жилая часть будет включать 609 квартир. В рамках проекта строители выполнят благоустройство прилегающей территории, — рассказал он.

В здании появится 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 трехкомнатных квартир. В каждой из них специалисты выполнят внутреннюю отделку по стандартам реновации.

Корпуса жилого дома адаптируют для маломобильных граждан. Также в здании установят техническое оборудование, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой дом на 270 квартир по программе реновации построят в районе Перово. Площадь будущей новостройки составит около 27 тысяч квадратных метров, в здании предусмотрено три секции переменной этажности.

Строительство Жилье Район Северное Измайлово
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