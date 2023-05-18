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Автоэксперт Солдунов оценил спрос на электромобили в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Солдунов оценил спрос на электромобили в Петербурге
Фото: Полина Наседкина / Вечерняя Москва

Реализация новых электрокаров в Санкт-Петербурге выросла в 2023 году на 41 процент. Об увеличении спроса на электрический транспорт среди граждан рассказал автоэксперт Валерий Солдунов.

Он пояснил, что спрос на электрокары растет по всей России с учетом появления новых зарядных станций, а также льгот, которые получают водители вместе с покупкой авто. По мнению эксперта, такие машины будут покупать все чаще, это будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Тем не менее о полном переходе на электромобили говорить пока рано,. Солдунов отметил, что сперва необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры, передает издание «Невские новости».

Российские потребители все чаще обращают внимание на отечественные и китайские компании при выборе электромобиля. Лидерами по продаже электромобилей в России стали «Москвич» и китайские Evolute и Voyah, передает ФАН.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Для этого необходимо написать заявление, а также предоставить список некоторых документов в специальную межведомственную комиссию.

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