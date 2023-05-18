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США: У Киева остался последний шанс изменить ситуацию в ходе конфликта

Павел Иванов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
США: У Киева остался последний шанс изменить ситуацию в ходе конфликта
Фото: shutterstock

США назвали следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним шансом для Киева повлиять на ход событий. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает британская газета Financial Times.

— Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта. Это последний шанс для Киева изменить ситуацию — говорится в сообщении.

Союзники Украины обеспокоены, что уровень военной поддержки Киева скоро достигнет максимума. По их словам, предварительно утвержденных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Украину всем необходимым для ведения военных действий в течение пяти следующих месяцев.

Как утверждают чиновники из администрации президента США Джо Байдена, у американского бюджета больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность. Складывающаяся ситуация предоставляет Киеву возможность начать переговоры.

Уточняется, если до сентября Украина не добьется успехов, то международное давление на Запад будет огромным с целью привести к переговорам, передает Financial Times.

17 мая экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс

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