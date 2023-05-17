Киссинджер призвал принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

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Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в Североатлантический альянс. Он назвал две причины для этого.

По его словам, РФ больше не является конвенциональной угрозой. При этом Киев активно вооружается европейскими странами, из-за чего Украина станет государством с наилучшим вооружением и наименее стратегическим опытным руководством в Европе.

— Если спецоперация закончится потерей Россией многих из своих приобретений, то мы, возможно, получим недовольную РФ, но также недовольную Украину. Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне, — высказался Киссинджер в интервью изданию Economist.

Он добавил, что если бы имел возможность поговорить с президентом России Владимиром Путиным, то сказал бы ему, что с Украиной в альянсе ему тоже было бы безопаснее.

Однако, отметил экс-госсекретарь США, европейцы не хотят видеть Украину в НАТО: они предпочитают вооружить ее и заставить обороняться.

17 мая директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что страны ЕС больше не хотят и не могут поддерживать Украину. Она отметила, что стороны постоянно спорят касаемо вопросов поставок вооружения Киеву.