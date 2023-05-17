Эстонский политолог Райк заявила, что Европа устала помогать Украине

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Страны Евросоюза больше не хотят и не могут поддерживать Украину. Об этом заявила директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк в Twitter.

— Единство Запада по украинскому вопросу трещит по швам, это уже невозможно скрывать, — сказала она.

Политолог отметила, что стороны постоянно спорят касаемо вопросов поставок вооружения на Украину, а также вступление украинского государство в ЕС и НАТО, передает РИА Новости.

4 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Он также отметил, что в Киеве не рассматривают возможности прекращения получения военной помощи от западных стран.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат оказывать военную помощь Украине даже на фоне разговоров о бюджетном кризисе в стране. Но если поставки оружия все-таки прекратятся, украинская армия не выстоит и трех дней.