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«Киев падет»: названо условие, при котором конфликт на Украине закончится за три дня

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ Спецоперация на Украине
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«Киев падет»: названо условие, при котором конфликт на Украине закончится за три дня
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат военную помощь Украине даже на фоне разговоров о бюджетном кризисе в стране. Но если поставки оружия все-таки прекратятся, украинская армия не выстоит и трех дней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ранее издание Politico сообщило, что к лету американский бюджет может исчерпать средства на оружие для Украины. При этом выделение нового пакета помощи может встретить возражения со стороны некоторых республиканцев.

Собеседник «ВМ» полагает, что США не прекратят снабжать ВСУ оружием даже на фоне внутренних проблем. А споры в Конгрессе — типичная для Америки борьба между демократами и республиканцами.

— Поставки оружия (на Украину — прим. «ВМ») в любом случае продолжатся, но, вероятно, не в таком объеме как раньше, — считает Шурыгин. — Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. А Украина в данном случае — вороненок.

Между тем, по словам эксперта, без западной помощи боеспособность ВСУ будет подорвана. За этим последует капитуляция киевского режима.

— Прекращение западной помощи тут же приведет к тому, что через три дня война закончится, потому что Украина падет, — уверен собеседник «ВМ».

На прошлой неделе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится немедленно, если ЕС прекратит поставлять в эту страну военную помощь.

— Я знаю, как покончить с войной немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней, — сказал дипломат в интервью La Sexta.

В Кремле с момента начала СВО неоднократно подчеркивали, что поставки западного оружия не изменят исход конфликта на Украине.

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