«Крайне низкая точка»: возможен ли полный разрыв отношений между Россией и Польшей

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Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил о вероятности разрыва дипломатических отношений России и Польши. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, какие на данный момент отношения между странами и что будет, если им придет конец.

По его словам, Варшава делает все возможное, чтобы окончательно испортить отношения с Москвой.

— Отношения находятся в крайне низкой точке. Тому пример ликвидация генеральных консульств, которые многие годы работали и в России, и в Польше. Также на данный момент Польша является хабом для поставок вооружения на Украину. Со стороны польского руководства идут всевозможные агрессивные заявления, включая готовность потребовать с РФ репарации, бесконечные оскорбления нашей страны, называя Россию «оккупантом», и очередной снос российского памятника, — пояснил Светов.

Все эти действия приближают момент полного разрыва отношений. Но интересно, с чьей стороны произойдет эта инициатива, отметил политолог.

Он подчеркнул, что взаимовыгодные отношения между Россией и Польшей практически уничтожены. Европейское государство считает, что ему не нужна ни торговля, ни культурные связи от российской стороны.

Кроме того, разрыв дипломатических отношений приведет к тому, что все вопросы между странами будут решаться очень медленно и сложно, добавил политолог.

Специалист напомнил, что россиян и поляков связывают многие аспекты, от разрыва отношений больше всего пострадают обычные граждане.

— В Польше живут наши граждане по разным причинам: cемья, работа, бизнес. Проблема защиты интересов будет чрезвычайно осложнена. Помимо этого, многие граждане Польши связаны с Россией личными или деловыми отношениями, — подчеркнул Светов.

А политолог Сергей Марков рассказал «ВМ», чего добивается Польша провокациями в отношении России.