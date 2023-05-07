«Напасть под видом помощи»: чего добивается Польша провокациями в отношении РФ

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Польша претендует стать военной сверхдержавой, которая сможет контролировать ситуацию в Европе. Именно благодаря наращиванию военного потенциала Варшава позволяет себе провокационные действия в отношении Москвы. Однако Польша — всего лишь буферная страна, которая способна только атаковать западные регионы Украины. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, поляки вряд ли способны совершить нападение на территорию РФ, а вот атаковать Украину они уже готовы, заверил эксперт.

— Поляки лукавят, когда говорят, что собрали возле своих границ военную технику, чтобы защититься от российской агрессии, — сказал Марков. — Они все это делают, чтобы напасть на украинские территории под видом помощи, чтобы поэтапно аннексировать якобы свои «исторические территории».

Эксперт не верит, что провокации Варшавы, направленные против Москвы, возымеют успех и смотивируют Россию совершить нападение на польскую территорию:

— Их якобы боязнь России и постоянное вооружение несут совсем иные цели, а именно: попытку стать сверхдержавой в Европе, чтобы контролировать ситуацию в ЕС. И второе — внедрить свои войска на Украину, чтобы забрать эти территории себе.

— Что хуже всего, в ВСУ как раз рассчитывают на то, что польские войска войдут на западноукраинские земли, чтобы помочь украинцам, но это способ достичь своей цели — аннексировать земли, некогда принадлежащие Речи Посполитой, — сказал собеседник «ВМ».

Марков напомнил, что власти Польши давно мечтают «вернуть» четыре украинские области — Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и иные, вошедшие в состав Украинской ССР лишь в конце 30-х годов прошлого столетия.

Но любые попытки «припугнуть» РФ у Польши с треском, как подчеркнул политолог, провалятся, поскольку вести войну против ядерной державы «себе же дороже», заключил эксперт.

О том, что Польша пытается устраивать различные провокации против РФ, которые могут привести к катастрофическим последствиям, накануне заявил немецкий журналист Рональд Баразон в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Одним из ярких примеров подобной провокации журналист назвал захват школы при посольстве РФ в Польше. Репортер убежден, что польские власти сделали это, чтобы разозлить Москву. Более того, Баразон выразил мнение, что на этом провокации не завершатся и в своих увлечениях Варшава может зайти слишком далеко и даже привести к военным столкновениям.

Обозреватель не исключает, что в действительности цель польских властей — спровоцировать нападение Москвы, за которое потом можно будет отомстить с помощью Североатлантического альянса.