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Эксперт Голов оценил перспективы создания круглогодичных курортов в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Голов оценил перспективы создания круглогодичных курортов в России
Фото: Pixabay

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, что в России довольно сложно создать круглогодичный морской курорт.

Эксперт пояснил, что в России такие климатические условия, что нет моря, в котором можно купаться на протяжении всего года.

— В Сочи морской и горный курорт – это разные вещи, хоть и находятся в одном месте. У нас 9 месяцев зима, где можно построить круглогодичный курорт для морского отдыха? — отметил он в комментарии НСН.

По словам Голова, можно попробовать сделать круглогодичный курорт только в Дагестане.

Накануне президент России Владимир Путин дал поручение Кабмину представить предложения по реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030-му смогут принимать не менее 10 миллионов человек ежегодно, передает МИР 24.

Ранее эксперты рассказали о популярных направлениях летнего отдыха в России.

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