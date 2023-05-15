Петербург попал в ТОП-3 самых популярных направлений для летнего отдыха

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Петербург попал в число трех самых популярных направлений для летнего отдыха в России.

Самым популярным направлением стал Краснодарский край (32 процента опрошенных), второе место занял Крым (18 процентов). Третье место досталось Петербургу.

Сообщается, что в голосовании приняла участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Большая часть опрошенных планируют провести отпуск на территории России, 17 процентов планируют отдыхать на даче. Зарубежные поездки планируют 13 процентов респондентов, передает газета «Петербургский дневник».

Курорты Краснодарского края посетили 700 тысяч человек во время майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева, передает ФАН.

Туристический поток в Москве в 2023 году ожидается на уровне не ниже прошлого года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.