Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Петербург попал в ТОП-3 самых популярных направлений для летнего отдыха

Ирина Игнатенко
Общество
Петербург попал в ТОП-3 самых популярных направлений для летнего отдыха
Фото: Unsplash

Петербург попал в число трех самых популярных направлений для летнего отдыха в России.

Самым популярным направлением стал Краснодарский край (32 процента опрошенных), второе место занял Крым (18 процентов). Третье место досталось Петербургу.

Сообщается, что в голосовании приняла участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Большая часть опрошенных планируют провести отпуск на территории России, 17 процентов планируют отдыхать на даче. Зарубежные поездки планируют 13 процентов респондентов, передает газета «Петербургский дневник».

Курорты Краснодарского края посетили 700 тысяч человек во время майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева, передает ФАН.

Туристический поток в Москве в 2023 году ожидается на уровне не ниже прошлого года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

Отдых Лето Санкт-Петербург
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте