Андрей Бочкарев: В Новой Москве построят новый спортивный объект с картодромом

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Троицком административном округе (ТАО) на территории поселения Вороновского планируется построить новый спортивный объект с картодромом. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На торги выставят земельный участок площадью 4,3 гектара для строительства будущего спортивного объекта с картодромом. В Новой Москве появится еще одна точка притяжения для любителей спортивных гонок на картах, — сказал он.

Уточняется, что площадка, где планируют разместить объект, находится по адресу поселение Вороновское, квартал 148, земельный участок 1.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что сейчас земельный участок свободен от застройки. По ее словам, площадь будущего спортивного объекта составит 21 710 квадратных метров. Высота не будет превышать 20 метров.

11 мая министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на востоке столицы появится многофункциональный спортивный комплекс.