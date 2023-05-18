Названы «красные флаги» при гипертонии, которые требуют срочного вызова скорой

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Врач — кардиолог-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова рассказала, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую при повышении давления.

Она подчеркнула, что вызов врачей необходим, если давление не снижается на протяжении 40 минут после приема таблеток. Также помощь медиков нужна, если человек начал чувствовать боли в груди, одышку, головокружение, обнаружил появление синюшности, бледности или, наоборот, покраснения лица. Такие симптомы указывают на риск развития инфаркта или инсульта, передает газета «Петербургский дневник».

В свою очередь кардиолог Денис Соколов добавил, что если артериальное давление поднимается резко и внезапно с сильным ухудшением самочувствия, то речь идет о гипертоническом кризе. Это крайне опасное состояние, которое требует обращения к врачу, передает РИАМО.

Врачи посоветовали россиянам измерять давление хотя бы несколько раз в год, даже если самочувствие не ухудшается. Дело в том, что только так можно вовремя распознать гипертонию.