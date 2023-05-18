Транспортная прокуратура привлекла к ответственности за взятки 15 человек в 2022 году

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В 2022 году при содействии транспортной прокуратуры к уголовной ответственности за взятки привлекли 15 должностных лиц. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил столичный межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев в четверг, 18 мая.

По его словам, выявление и пресечение подобных преступлений стоят на контроле в прокуратуре.

— Из привлеченных к ответственности трое приговорены судами к длительным срокам лишения свободы, четверо получили условные наказания, в отношении остальных продолжается судебное и предварительное следствие, — подчеркнул прокурор.

Также за незаконные вознаграждения должностных лиц к ответственности привлекли 15 коммерческих организаций. Сумма наложенных штрафов составила 12 миллионов рублей, а в бюджет поступило более 16 миллионов рублей, так как при выплатах учитывались ранее наложенные штрафы.

Ранее Букреев рассказал, какие жалобы чаще всего поступают в транспортную прокуратуру.