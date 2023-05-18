Глава московской межрегиональной транспортной прокуратуры рассказал о самых частых вопросах граждан

Фото: Пресс-служба Совфеда

Чаще всего на личные приемы к главе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры приходят ради защиты прав потребителей или работников. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил глава ведомства Константин Букреев в четверг, 18 мая.

По его словам, также актуальными остаются вопросы соблюдения уголовно-процессуального законодательства и защиты прав участников внешней торговли.

— Обращения этих категорий рассматриваются прокуратурой из года в год на постоянной основе. Например, прокуратура встала на сторону пассажиров одной из авиакомпаний, после того как выяснилось, что ею незаконно ограничены установленные нормы бесплатного провоза ручной клади. После вмешательства прокуратуры в марте этого года нарушения устранены, — отметил Букреев.

Также прокуратура приняла меры реагирования в отношении авиакомпании, когда она бросила пассажиров, «застрявших» в аэропортах за рубежом.

О том, какие еще проблемы решает транспортная прокуратура, — в материале «Вечерней Москвы».