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Глава московской межрегиональной транспортной прокуратуры рассказал о самых частых вопросах граждан

Степан Жирнов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Глава московской межрегиональной транспортной прокуратуры рассказал о самых частых вопросах граждан
Фото: Пресс-служба Совфеда

Чаще всего на личные приемы к главе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры приходят ради защиты прав потребителей или работников. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил глава ведомства Константин Букреев в четверг, 18 мая.

По его словам, также актуальными остаются вопросы соблюдения уголовно-процессуального законодательства и защиты прав участников внешней торговли.

— Обращения этих категорий рассматриваются прокуратурой из года в год на постоянной основе. Например, прокуратура встала на сторону пассажиров одной из авиакомпаний, после того как выяснилось, что ею незаконно ограничены установленные нормы бесплатного провоза ручной клади. После вмешательства прокуратуры в марте этого года нарушения устранены, — отметил Букреев.

Также прокуратура приняла меры реагирования в отношении авиакомпании, когда она бросила пассажиров, «застрявших» в аэропортах за рубежом.

О том, какие еще проблемы решает транспортная прокуратура, — в материале «Вечерней Москвы».

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