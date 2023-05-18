Прокуратура помогла трудоустроить сокращенных работников авиакомпаний

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Прокуратура помогла трудоустроить работников авиакомпаний, которых сократили из-за санкционных проблем с финансированием. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил столичный межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев в четверг, 18 мая.

По его словам, бывшие и действующие сотрудники авиакомпаний обращались в транспортную прокуратуру, опасаясь остаться без работы и денег.

— После проверок были выявлены некоторые нарушения, но массовых грубых нарушений закона со стороны фирм выявлено не было. Вместе с тем, понимая, что потеря доходов людей, занятых в этой отрасли, наносит урон их жизненным интересам, на этом мы не остановились и постарались всячески им помочь. Так, благодаря совместным усилиям прокуратуры и нескольких компаний, связанных с авиаперевозками и железнодорожным сообщением, приняты меры к обеспечению трудоустройства сокращенных сотрудников, налажено взаимодействие между руководителями и кадровыми подразделениями организаций, — рассказал Букреев.

Также руководство транспортной прокуратуры регулярно проводит встречи с представителями разных сфер бизнеса как из Москвы и Подмосковья, так и из других регионов, где она осуществляет надзорную деятельность.

О том, какие еще конфликты граждан с авиакомпаниями помогла решить прокуратура, — в материале «Вечерней Москвы».