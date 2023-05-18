Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психотерапевт Крашкина рассказала, как избавиться от хронической усталости

Ирина Игнатенко
Общество
Психотерапевт Крашкина рассказала, как избавиться от хронической усталости
Фото: shutterstock

Для лечения хронической усталости нужно наладить режим питания, спать не менее восьми часов в день и регулярно заниматься спортом. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Эксперт пояснила, что для каждого человека важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Чрезмерные нагрузки отрицательно сказываются на здоровье и работоспособности.

Она добавила, что в качестве комплексного лечения врач может назначить прием витаминов, ЛФК, массажи, плавание, психотерапию.

Крашкина добавила, что хроническая усталость ухудшает качество жизни: человеку становится сложно справляться даже с обычными повседневными делами. Поэтому важно вовремя скорректировать свой образ жизни, передает РИАМО.

Ранее польские медики сообщили, что бессонница может привести к обострению психических расстройств, хронической усталости и истощению организма, поэтому важно наладить режим сна. Необходимо спать не менее семи–восьми часов в день, передает Nation news.

До этого в столичных семейных центрах перечислили другие методы, которые также помогут справиться с хронической усталостью.

Здоровье Врачи Психология
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте