Психотерапевт Крашкина рассказала, как избавиться от хронической усталости

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Для лечения хронической усталости нужно наладить режим питания, спать не менее восьми часов в день и регулярно заниматься спортом. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Эксперт пояснила, что для каждого человека важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом. Чрезмерные нагрузки отрицательно сказываются на здоровье и работоспособности.

Она добавила, что в качестве комплексного лечения врач может назначить прием витаминов, ЛФК, массажи, плавание, психотерапию.

Крашкина добавила, что хроническая усталость ухудшает качество жизни: человеку становится сложно справляться даже с обычными повседневными делами. Поэтому важно вовремя скорректировать свой образ жизни, передает РИАМО.

Ранее польские медики сообщили, что бессонница может привести к обострению психических расстройств, хронической усталости и истощению организма, поэтому важно наладить режим сна. Необходимо спать не менее семи–восьми часов в день, передает Nation news.

До этого в столичных семейных центрах перечислили другие методы, которые также помогут справиться с хронической усталостью.