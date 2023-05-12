В столичных семейных центрах рассказали, как справиться с хронической усталостью

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Вести активный образ жизни, проводить время с друзьями и близкими, заниматься саморазвитием — все это важно для человека. Но как быть, если сил нет даже после долгого сна, а некогда любимые увлечения перестали вызывать интерес и радовать? Нередко такие симптомы говорят о синдроме хронической усталости, с которым необходимо бороться. Психолог семейного центра «Диалог» Татьяна Лисицина рассказывает, как вовремя заметить опасность и справиться с ней.

В быстром движении повседневной жизни утомление, конечно, никого, не удивляет. Тревожный сигнал — если после сна, расслабления и тишины снова хочется отдохнуть.

— О синдроме хронической усталости говорит нарастающая день ото дня вялость, снижение работоспособности, резкая смена настроения. Появляются головные боли и ломота, колебания массы тела, бессонница, сменяющаяся повышенной сонливостью. Нарушается концентрация внимания, человек становится рассеянным, память ухудшается, — рассказывает Татьяна Лисицина.

Почему же возникает такое состояние? Причинами могут стать несколько факторов, которые проявляются по отдельности или связаны друг с другом.

Перенесенная психологическая травма — одна из основных причин хронической усталости. Долгое проживание сильных эмоциональных переживаний после потери близкого, развода или увольнения не может не сказаться на общем самочувствии. И это понятно — чем больше человек проявляет стойкость, старается «держать лицо», прятать чувства, тем глубже он загоняет себя гнетущее состояние.

Еще одна причина такой усталости — активный жизненный ритм. Из-за потраченной энергии, большого количества работы и домашних дел, желания успеть в несколько мест сразу начинаем мало спать, неправильно питаться, часто болеть. Экологически неблагоприятная обстановка, уличный шум, нехватка солнечного света и загрязненный воздух — все это также угнетает нервную систему и ухудшает общее физическое состояние.

— Синдром хронической усталости истощает нервную систему любого человека, от ребенка до взрослого. Его можно сравнить с опасным заболеванием, если вовремя не исключить причины, которые к нему привели, — говорит психолог.

Нужно помнить, что, если упустить момент, ситуация только усугубится.

Как преодолеть хроническую усталость?

Если вы заметили постоянное утомление, важно вовремя обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Но сначала нужно просто остановиться, осмыслить себя, свою жизнь, стремления и желания, постараться услышать сигналы, которые подает тело.

Найдите баланс между отдыхом и активной повседневной жизнью

Постоянное развитие важно, но, если вовремя не сделать перерыв, усилия не принесут результатов.

Умеренная физическая нагрузка поможет справиться с хронической усталостью

Спорт помогает разгрузить голову, очистить мысли и достигнуть внутренней гармонии.

Соблюдайте гигиену сна

Старайтесь придерживаться режима, практикуйте техники глубокого телесного расслабления, поддерживайте комфортную температуру в комнате.

Нормализуйте питание и откажитесь от вредных привычек

Так у организма будет достаточно энергии, питательных веществ и витаминов для новых свершений.

— Синдром хронической усталости — одна из особенностей нашей жизни, быстротекущей, меняющейся и энергичной, но с ним можно и нужно бороться. Старайтесь на протяжении дня фокусироваться на приятных и значимых моментах. Это может быть улыбка ребенка, вкусная еда, любимый фильм и множество других вещей, которые вам нравятся. Радуйтесь любым мелочам, проводите время с семьей и чаще думайте о своем здоровье, — заключает Татьяна Лисицина.

Специалисты столичных семейных центров помогут преодолеть хроническую усталость родителям с детьми, проконсультируют по любым вопросам и окажут необходимую поддержку. Записаться на прием можно онлайн на портале.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой содействуют разрешению семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там же можно оставить обращение в разделе онлайн-консультаций.

Бесплатную психологическую помощь можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.