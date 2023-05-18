Более 850 тысяч анализов качества воды провели в Москве

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В столице провели более 850 тысяч анализов качества городской воды с начала этого года. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства следят за качеством воды круглосуточно, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем нормативам, — сказал он.

По словам заммэра, в настоящее время состояние водопроводной воды проходит анализ по 184 показателям. Таким образом, всего за период с января по апрель 2023 года было проведено свыше 850 тысяч различных исследований.

Уточняется, что ежедневно столица потребляет почти три миллиона кубометров воды, а всего проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Как отметил Бирюков, такая огромная и сложная система нуждается в постоянном надзоре. Так, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов.

Глава Комплекса городского хозяйства также рассказал, что, кроме лабораторного контроля, вода проходит проверку с помощью автоматических анализаторов, которые установили на территориях водосбора, а также на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Такие приборы в непрерывном режиме отслеживают изменение всех показателей состава воды.

Вопрос сбережения воды актуален для всех мегаполисов. Москва активно поддерживает экологические тренды, и в первую очередь это касается бережного отношения к природным ресурсам. По данным столичного департамента ЖКХ, жители города за 10 лет сократили потребление воды почти на 90 литров в сутки на человека.