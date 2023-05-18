Врач Крашкина пояснила, почему в солнечные дни могут ощущаться апатия и усталость

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В солнечные и теплые дни апатия может быть связана с синдромом хронической усталости, его не стоит путать с депрессией. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Как пояснила эксперт, если солнечные дни и хорошая погода не радуют человека, возможно, у него развивается синдром хронической усталости. Это соматическое заболевание, требующее лечения.

Синдром хронической усталости влияет на работу практически всех систем организма: нервную, иммунную, желудочно-кишечный тракт. У человека возникает слабость даже после незначительных нагрузок. Заболевание также может провоцировать снижение веса, ухудшение памяти, передает РИАМО.

В свою очередь доктор психологических наук Светлана Колосова рассказала, что первым признаком появления СХУ является отсутствие радости в жизни, передает Nation news.

Ранее в столичных семейных центрах перечислили другие методы, которые также помогут справиться с хронической усталостью. Почему же возникает такое состояние? Причинами могут стать несколько факторов, которые проявляются по отдельности или связаны друг с другом.